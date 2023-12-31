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В ЦСКА назвали лучший момент клуба в 2023 году

В ЦСКА назвали лучший момент клуба в 2023 году
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В московском ЦСКА назвали лучший момент клуба в 2023 году.

«Провожаем 2023-й с лучшими воспоминаниями», — сообщает пресс-служба команды.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале московского ЦСКА.

11 июня 2023 года армейцы в Суперфинале Фонбет Кубка России обыграли «Краснодар» в послематчевой серии пенальти со счётом 6:5. При этом в основное время на табло был счёт 1:1.

Голами во время матча отметились нападающие Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии пенальти один раз мимо ворот ударил бразильский защитник армейцев Мойзес, однако капитан и вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил 11-метровые удары в исполнении Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна, благодаря чему принёс московскому ЦСКА первый трофей за пять лет.

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