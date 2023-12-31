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«Бавария» рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренера команды

«Бавария» рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренера команды
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Испанский специалист Хаби Алонсо, который возглавляет леверкузенский «Байер», может стать главным тренером мюнхенской «Баварии», сообщает Sport.es.

По информации источника, «Бавария» может назначит Алонсо на должность главного тренера клуба лишь после того, как команда договориться с «Байером» о выкупе его контракта, который действует до 2026 года.

При этом на испанского специалиста по-прежнему претендует мадридский «Реал», который видит в Алонсо замену нынешнему тренеру «сливочных» Карлу Анчелотти.

На данный момент после 16 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Байер» является лидером чемпионата с 42 очками. При этом команда Хаби Алонсо ни разу не проиграла. Она одержала 13 побед и три раза сыграла вничью.

Ближайшими преследователями леверкузенской команды являются мюнхенская «Бавария» (38), «Штутгарт» (34) и «РБ Лейпциг», у которого в активе 33 очка.

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