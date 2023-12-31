Рабьо высказался о контракте с «Ювентусом», истекающем летом 2024 года

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о ситуации с продлением контракта с туринским клубом, который истекает в конце нынешнего сезона.

«Мне ещё нужно подумать об этом, поговорить с клубом. Я уже говорил, что чувствую себя здесь очень комфортно, но об этом позже. Я хочу наслаждаться всеми играми до конца сезона, но мы спокойны», — приводит слова Рабьо сайт журналиста Альфреда Педуллы.

Рабьо выступает за «Ювентус» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне хавбек провёл за «бьянконери» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.