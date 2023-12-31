«В «Интере» было то же самое». Голкипер «МЮ» Онана высказался о критике за ошибки

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал критику со стороны болельщиков и экспертов из-за большого количества ошибок в его игре.

«Ошибки — это часть обучения. Вы знаете, что люди ждут от меня многого, поэтому они так много критикуют меня. Но для меня это не проблема, я привык к этому. В «Интере» было то же самое: сначала меня критиковали, но посмотрите, чем всё закончилось… Теперь это вечная любовь к «нерадзурри».

Бывают хорошие и плохие сезоны. В жизни нужно понимать, когда наслаждаться хорошими моментами, а когда терпеть плохие. Мы люди, и все эти вещи помогают нам учиться», — приводит слова Онана Sky Sport Italia.

Напомним, Онана перeшёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В этом сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.