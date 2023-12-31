Андре Онана: в «Манчестер Юнайтед» моё будущее в моих руках

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана сравнил свой нынешний клуб с миланским «Интером», за который выступал ранее, а также поделился мыслями о будущем в английской команде.

«Манчестер Юнайтед» — ещё более крупный клуб (чем «Интер». — Прим. «Чемпионата»), и ожидания тоже больше. Но я уверен, что мы будем улыбаться вместе, делая всё лучше и лучше, как это было в «Интере». Там мало кто верил в нас, но мы показали, на что способны. Здесь, в «Юнайтед», моё будущее в моих руках. Всё, что нам нужно сделать, — это снова подняться. Уверен, что мы это сделаем. Вот почему я говорю, что жизнь состоит из моментов, и все они, к лучшему или к худшему, всегда временны», — приводит слова Онана Sky Sport Italia.

Напомним, Онана перeшёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В нынешнем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.