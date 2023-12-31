Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмре Джан может перейти из «Боруссии» в «Наполи»

Эмре Джан может перейти из «Боруссии» в «Наполи»
Комментарии

«Наполи» планирует укрепить свою полузащиту в предстоящее зимнее трансферное окно и начал рассматривать возможность приобретения Эмре Джана из дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы заинтересовались немцем после продажи Элифа Элмаса в «РБ Лейпциг», а также в связи со скорым отъездом камерунца Андре Замбо Ангисса на Кубок африканских наций.

29-летний полузащитник выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В нынешнем сезоне Джан принял участие в 19 матчах дортмундцев во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 12 млн.

Материалы по теме
Президент «Наполи»: только я виноват в результатах команды, но зимой мы докупим игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android