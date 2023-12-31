Эмре Джан может перейти из «Боруссии» в «Наполи»

«Наполи» планирует укрепить свою полузащиту в предстоящее зимнее трансферное окно и начал рассматривать возможность приобретения Эмре Джана из дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы заинтересовались немцем после продажи Элифа Элмаса в «РБ Лейпциг», а также в связи со скорым отъездом камерунца Андре Замбо Ангисса на Кубок африканских наций.

29-летний полузащитник выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В нынешнем сезоне Джан принял участие в 19 матчах дортмундцев во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 12 млн.