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Эрик тен Хаг ответил, сможет ли он вывести «Манчестер Юнайтед» из кризиса

Эрик тен Хаг ответил, сможет ли он вывести «Манчестер Юнайтед» из кризиса
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, является ли он подходящим тренером для того, чтобы вывести «красных дьяволов» из кризиса на фоне покупки 25% акций клуба миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров Ineos.

«Конечно, они (INEOS) знают меня, и они знают, что когда мне будут доступны все травмированные игроки, тогда будут результаты. Мы уже доказали в матчах с топ-командами, что можем играть на одном уровне с ними.

Я убеждён и твёрдо верю, что мы можем добиться прогресса в этой команде, добиться большей стабильности, чем в данный момент. Это часть проекта.

В прошлом году мы показали превосходные результаты. В этом году мы до сих пор отстаём и должны работать лучше. Мы должны активизироваться, а я должен руководить процессом.

Я знаю, что когда [травмированные] игроки вернутся, то эта команда будет сильнее», — приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 31 очко за 20 игр чемпионата.

Таблица АПЛ
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