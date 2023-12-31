«Спартак» официально объявил о переименовании домашнего стадиона в «ЛУКОЙЛ Арену»

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал заявление, в котором объявил о переименовании домашнего стадиона команды, «Открытие Банк Арены», в «ЛУКОЙЛ Арену».

«Домашний стадион «Спартака» станет «ЛУКОЙЛ Ареной»! Наш стадион будет носить имя одной из крупнейших компаний России и мира!

Убеждены, что под новым именем наш дом станет ещё уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед!», — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр.