Осинькин рассказал, в каком случае он может оштрафовать игроков «Крыльев»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, в каком случае он может оштрафовать игроков после отпуска.

«Если мы давали какие-то рекомендации, то на весь отпуск. Футболисты понимают, что есть упражнения, которые надо сделать. По весу мы можем допустить перевес на один-два килограмма, а за большее штрафуем. Но и эти штрафы только день на третий после начала сборов.

Что касается новогодней ночи, в этот день все взрослые люди знают, как себя вести. Непрофессионализм, о котором раньше слагали легенды, сейчас у футболистов не в почёте», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, российский специалист возглавляет самарский клуб с лета 2020 года. После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место.

В следующем матче после возобновления РПЛ подопечные Осинькина сыграют с «Ростовом». Эта встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.