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Хосеп Гвардиола поддержал идею подать в суд на ФИФА

Хосеп Гвардиола поддержал идею подать в суд на ФИФА
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал идею профсоюза футболистов подать в суд на ФИФА из-за расширения игрового календаря.

«Только игроки могут что-то изменить. Я уже говорил, что у нас слишком много матчей. Проблема в том, что летом у нас всего три недели отпуска — этого недостаточно, чтобы восстановиться. Взгляните на количество травм», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Гвардиолы набрали 40 очков в 19 сыгранных матчах. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» — два очка.

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 13 января. Команда Гвардиолы на выезде встретится с «Ньюкаслом» в рамках 21-го тура АПЛ. Начало игры — в 20:30 мск.

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