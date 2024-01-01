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Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства

Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал любимый клуб своего детства.

«Когда я был ребёнком, я болел за «Интер». Я и сейчас симпатизирую этому клубу. Но тренировать его не стану никогда», — приводит слова Анчелотти pianetamilan.it.

Напомним, Анчелотти возглавил мадридский «Реал» летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из «Эвертона». За свою тренерскую карьеру Карло также успел поработать в «Парме», «Ювентусе», «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Баварии» и «Наполи».

После 18 туров Ла Лиги «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Столько же у «Жироны», которая уступает мадридцам по результату личной встречи.

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