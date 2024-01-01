Гвардиола — о Фодене в роли плеймейкера: он усвоил урок после ошибки с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, после победы своей команды в матче АПЛ над «Шеффилд Юнайтед» (2:0), высказался об игре своего полузащитника Филипа Фодена на новой для него позиции плеймейкера в декабре, а также рассказал, как последний переживал свою ошибку после того, как «привёз» пенальти в свои ворота в матче с «Кристал Пэлас» (2:2) в компенсированное время.

«Я очень рад, что Фил усвоил урок после «Кристал Пэлас». «С «Уравой», с «Флуминенсе», на «Гудисон Парк», и сегодня он выглядел потрясающе. Все четыре игры были на высшем уровне, он играл хорошо, забивал, ассистировал. Это все важные вещи, которые нам от него нужны.

Он потерял мяч, замедлил продвижение. Он настолько молод, чувствовал себя виноватым, хотел исправиться, но заработал пенальти. Там был выход пять против одного или двух. Мы говорили о той ситуации в штрафной. Фил всегда нацелен на ворота, он спокоен. Забивать — самая трудная вещь.

Это часть процесса. В тот момент он был настолько подавлен, потому что он невероятно славный парень. Урок усвоен, надеюсь это больше не повторится. Это футбол, все мы люди, иногда такое случается», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.