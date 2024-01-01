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«Манчестер Сити» завершает сделку по подписанию юного аргентинца Эчеверри на 6 лет

«Манчестер Сити» завершает сделку по покупке 17-летнего полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, прямо сейчас «Сити» и «Ривер Плейт» обмениваются всей необходимой документацией для заключения соглашения.

При этом важно понимать, что Эчеверри сможет усилить команду Хосепа Гвардиолы лишь в декабре 2024 года, так как до этого времени он будет играть важную роль в структуре игры «Ривер Плейт».

Якобы юный аргентинский талант подпишет с «Сити» шестилетний контракт, по которому будет зарабатывать 22 млн фунтов стерлингов (более € 25 млн).

Отметим, что Эчеверри является воспитанником «Ривер Плейт», прошёл путь от академии до основной команды. Некоторые эксперты называют его «новым Месси».