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«Я опустошён». Грилиш опубликовал эмоциональный пост об ограблении своего особняка

«Я опустошён». Грилиш опубликовал эмоциональный пост об ограблении своего особняка
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост, посвящённый недавнему ограблению его нового дома. Напомним, воры вынесли из особняка футболиста часы и драгоценности на сумму £ 1 млн (€ 1,15 млн), когда в доме находились его родственники.

«Даже не могу объяснить, насколько я опустошён из-за произошедшей кражи со взломом у меня дома несколько дней назад.

Фото: из личного архива Джека Грилиша

Семья значит для меня весь мир, нет ничего важнее, чем обеспечение безопасности для них. Это был травматичный опыт, я благодарен богу, что никто не пострадал.

В последние 12 месяцев у меня было столько удивительных достижений и впечатлений, честно говоря, это был мой лучший год в жизни с точки зрения футбола, но сейчас не похоже на то, что я могу это отпраздновать.

Люди, которые совершают такие ужасные преступления, понятия не имеют, какой ущерб наносят жизням людей. Надеюсь, их найдут и привлекут к ответственности, чтобы ни одна другая семья не пережила то, что перенесли мы», — написал Грилиш в своих социальных сетях.

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