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«Боль терпимая». Лунёв оценил своё текущее физическое состояние

«Боль терпимая». Лунёв оценил своё текущее физическое состояние
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Бывший вратарь «Зенита» и нынешний голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв оценил свою текущую физическую форму.

«Проблемы есть после столкновения с Бонифасе в игре с «Байером», но они не критичные и позволяют играть. Терпимая боль, просто нужно несколько больше времени, чтобы она ушла, чем после ушиба мягких тканей. Надеюсь, отпуск пойдёт на пользу и без нагрузок колено быстрее восстановится. Что касается формы, думаю, игровой тонус вернулся, а дальше — работаем, развиваемся. Страница перевернулась, я перестроился, начался другой этап, теперь нужно возвращать то, что было упущено в плане практики. Всё-таки два года без игры — это непросто. Главное, чтобы травмы не повторялись, поэтому были сделаны определённые поправки, в первую очередь в индивидуальной работе», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

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