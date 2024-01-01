Артета прокомментировал трёхматчевую серию поражений «Арсенала» в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о трёхматчевой серии поражений в английской Премьер-лиге.

«Нам точно понадобится перезагрузка, потому что мы будем переваривать это несколько дней. Игра с «Вест Хэмом» ощущалась совершенно иначе, поскольку после неё было ощущение, что можно двигаться дальше, такое может случаться. А то, что произошло «Фулхэмом», не может повториться. Если так выступать, то никогда не получишь шанса оказаться там, где мы хотим быть.

Нам нужно прибавлять. Мы хотим побеждать в матчах, и нам с игроками надо прибавлять, чтобы делать это – чтобы после 20 матчей в чемпионате у нас был шанс стать лучшими в лиге с этими игроками. Они действительно хороши, и мы намерены продолжать дальше вместе с ними», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.