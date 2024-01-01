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Антон Зиньковский поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом

Антон Зиньковский поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом
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Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский поздравил болельщиков красно-белых с Новым годом.

«Спасибо всем болельщикам «Спартака», что поддерживают нашу команду в любых моментах: и в хороших, и в плохих. Всем крепкого здоровья и счастья! И хорошего Нового года!» — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» завершил первую часть сезона-2023/2024 на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков по результатам 18 проведённых матчей. 27-летний Зиньковский в 17 играх внутреннего первенства забил два мяча. Следующий матч в рамках внутреннего первенства красно-белые проведут 2 марта — в этот день «Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде.

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