Александр Самедов: в 2024 году хотел бы пожелать сборной России процветания

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов пожелал сборной России процветания в наступившем 2024 году.

«В 2024 году хотел бы пожелать нашему футболу и сборной процветания и возвращения на международную арену», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. 39-летний Самедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Последним его клубом стало «Знамя». Наибольших успехов россиянин добился в московском «Спартаке» — с красно-белыми Самедов стал чемпионом России в сезоне-2016/2017, а также обладателем Кубка страны в 2003 году.