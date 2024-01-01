Форвард «Спартака» Александр Соболев поздравил россиян с Новым годом

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев в своём телеграм-канале поздравил россиян с Новым годом.

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Фото: Социальные сети Соболева

Фото: Социальные сети Соболева

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент расположился на пятой строчке. В следующем матче внутреннего первенства команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Зенитом» на выезде. Игра состоится 2 марта.