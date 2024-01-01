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Пирс Морган — об «Арсенале»: эта команда не готова стать чемпионом Англии

Пирс Морган — об «Арсенале»: эта команда не готова стать чемпионом Англии
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Известный британский журналист и болельщик лондонского «Арсенала» Пирс Морган считает, что команде Микеля Артеты не по силам выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Ещё одно необъяснимое и ужасное выступление (в матче с «Фулхэмом» «Арсенал» проиграл 1:2. — Прим. «Чемпионата»). Нельзя проигрывать «Астон Вилле», «Вест Хэму» и «Фулхэму» и рассчитывать на победу в английской Премьер-лиге. К сожалению, по ментальности наших игроков за последние три недели стало ясно, что мы не готовы выиграть чемпионат. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя «Вест Хэму» и «Фулхэму», — приводит слова Пирса издание Mirror.

Напомним, после 20 проведённых матчей в АПЛ «Арсенал» расположился на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 40 очков. У лидирующего «Ливерпуля» — 42 очка.

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