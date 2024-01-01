Андрей Лунёв: игровой тонус вернулся, начался другой этап

Российский голкипер Андрей Лунёв, выступающий за «Карабах», рассказал о своём физическом состоянии. В минувшем сезоне российский вратарь выступал за леверкузенский «Байер», но был ограничен в игровой практике.

«Проблемы есть после столкновения с Бонифасе в игре с «Байером», но они не критичные и позволяют играть. Терпимая боль, просто нужно несколько больше времени, чтобы она ушла, чем после ушиба мягких тканей. Надеюсь, отпуск пойдёт на пользу и без нагрузок колено быстрее восстановится. Что касается формы, думаю, игровой тонус вернулся, а дальше — работаем, развиваемся. Страница перевернулась, я перестроился, начался другой этап, теперь нужно возвращать то, что было упущено в плане практики. Всё-таки два года без игры — это непросто. Главное, чтобы травмы не повторялись, поэтому были сделаны определённые поправки, в первую очередь в индивидуальной работе», — приводит слова Лунёва издание «РБ Спорт».

Лунёв присоединился к «Карабаху» минувшим летом. Ранее вратарь выступал за такие команды, как «Зенит» и «Уфа».