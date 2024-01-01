Агент Азмуна: думаю, российские клубы не забывают про Сердара

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что российские клубы не проявляли интереса к нападающему «Байера» Сердару Азмуну, выступающему за итальянскую «Рому» на правах аренды. При этом представитель футболиста уверен, что в России о форварде не забывают.

«У Сердара в Риме всё хорошо, хотя, конечно, чуть больше игрового времени всегда приветствуется. На данный момент нам ничего не известно о конкретном интересе к Азмуну из России. По крайней мере, информация об этом пока не дошла до нас. Тем не менее, я думаю, что российские клубы не забывают про Сердара», — приводит слова Дурна издание «РБ Спорт».

Напомним, в России 28-лений Азмун выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». В 2022 году иранский нападающий присоединился к леверкузенскому «Байеру». Летом прошлого года перешёл в Рому на правах аренды.