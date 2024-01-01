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«ПСЖ» объявил о переходе защитника Лукаса Бералдо, которым интересовался «Зенит»

«ПСЖ» объявил о переходе защитника Лукаса Бералдо, которым интересовался «Зенит»
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Французский «ПСЖ» объявил о трансфере 20-летнего бразильского защитника Лукаса Бералдо. Ранее футболист выступал за «Сан-Паулу».

Молодой защитник подписал с парижанами контракт на пять с половиной лет. За «ПСЖ» Бералдо будет выступать под 35-м игровым номером. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах талантливого бразильца заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне Лукас Бералдо провёл за «Сан-Паулу» 48 игр и отметился одним забитым мячом. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. «ПСЖ» после 17 туров внутреннего первенства занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. У преследующей парижан «Ниццы» в активе 35 очков.

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