«ПСЖ» объявил о переходе защитника Лукаса Бералдо, которым интересовался «Зенит»

Французский «ПСЖ» объявил о трансфере 20-летнего бразильского защитника Лукаса Бералдо. Ранее футболист выступал за «Сан-Паулу».

Молодой защитник подписал с парижанами контракт на пять с половиной лет. За «ПСЖ» Бералдо будет выступать под 35-м игровым номером. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах талантливого бразильца заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне Лукас Бералдо провёл за «Сан-Паулу» 48 игр и отметился одним забитым мячом. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. «ПСЖ» после 17 туров внутреннего первенства занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. У преследующей парижан «Ниццы» в активе 35 очков.