Полузащитник «Рубина» Безруков: буду счастлив, если закончим сезон в четвёрке или выше

21-летний российский полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков назвал главные цели на предстоящий 2024 календарный год.

«В 2024 году хотелось бы, чтобы «Рубин» набирал как можно больше очков. Я такой игрок, что для меня очень важен командный результат. Буду просто счастлив, если мы закончим ещё выше, например, в четвёрке или поборемся за высшие места», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, первую часть сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге казанский «Рубин» под руководством Рашида Рахимова завершил на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах. Безруков, ранее выступавший за «Нефтехимик», принял участие в девяти играх турнира, в которых забил два мяча.