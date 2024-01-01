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Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч Примеры с «Алавесом»

20-летний российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на домашний матч 19-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Захарян пропускал выездную игру 18-го тура с «Кадисом» (0:0). Всего в нынешнем сезоне Арсен принял участие в 17 матчах за «Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Встреча «Реал Сосьедад» — «Алавес» состоится уже завтра, во вторник, 2 января. Начало игры – в 21:15 мск. Команда Захаряна занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко в 18 матчах. «Алавес», имеющий серию из трёх поражений, (16), расположился на 15-й строчке.

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