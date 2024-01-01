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«Родина» подпишет бразильского защитника Ориньо

«Родина» подпишет бразильского защитника Ориньо
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«Родина», выступающая в Первой лиге, подпишет 28-летнего бразильского левого защитника Ориньо на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также игроком интересовались «Химки» и «Торпедо». Ранее бразилец выступал в чемпионате Беларуси за минское «Динамо», в составе которого с января 2022 года провёл 58 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и 10 результативными передачами. Его трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, оценивается в € 500 тыс. В Бразилии Ориньо выступал за «Жувентус», «Сантос», «Понте-Прету», «Флуминенсе» и «Оэсте».

«Родина» по итогам первой части сезона-2023/2024 Первой лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 20 матчах.

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