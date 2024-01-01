«Интер» уже на этой неделе намерен закрыть сделку по вингеру «Брюгге»

24-летний канадский правый атакующий полузащитник Тейджон Бьюкенен, выступающий за бельгийский «Брюгге», уже на этой неделе может пополнить состав миланского «Интера». Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как отмечает источник, этот переход обойдётся «Интеру» в € 10 млн с учётом бонусов. Итальянский клуб ведёт переговоры с бельгийцами даже сегодня, 1 января, надеясь закрыть сделку на этой неделе, предположительно, в среду.

Напомним, Бьюкенен пополнил состав «Брюгге» в январе 2022 года, перейдя из американского «Нью-Инглэнд» за € 6,36 млн, по версии Transfermarkt. Его нынешняя стоимость оценивается в € 8 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.