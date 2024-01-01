Тен Хаг в чистилище, а Влахович в ударе. ХиТ#167

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube. Ведущие говорят о главных матчах АПЛ, Ла Лиги и Серии А, а также обсуждают возможное увольнение Эрика тен Хага и новый контракт Карло Анчелотти.
00:09 — Привет, охранник!
00:49 — Роль Фодена в «Сити», а «Шеффилда» — в футболе
19:10 — Чистилище тен Хага, критика Антони и особая ценность матча «МЮ»
48:30 — Как быть «Арсеналу» с левым защитником? А с форвардом?
01:03:58 — «Ювентус» и «Рома» избавлялись от мяча. «Ювентус» переневладел
01:19:04 — Анчелотти продлил контракт. Это хорошо или плохо для «Реала»?
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Гриша следит за английским футболом.
Кирилл разбирает перестрелку «Брайтона» и «Тоттенхэма».
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