«Реал» не намерен подписывать защитников зимой

Мадридский «Реал» не планирует подписывать новых защитников в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, руководство команды решило не покупать и не арендовать новых футболистов в линию обороны после того, как изучило рынок.

Также в материале отмечается, что, помимо Антонио Рюдигера и Начо Фернандеса, в центре обороны может сыграть полузащитник Орельен Тчуамени, несмотря на то что футболисту не особо нравится выступать на данной позиции.

Отметим, что у бразильского защитника Эдера Милитао был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Напомним, защитник Давид Алаба порвал крестообразную связку в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1). Защитник покинул поле на 35-й минуте встречи.