Главный тренер «Крыльев» Осинькин пожелал российскому футболу развития в новом году

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился тем, что пожелал российскому футболу в 2024 году.

«Желаю российскому футболу в 2024 году — развития, развития и ещё раз развития! Хотелось бы, чтобы мы вернулись на международную арену. Хотелось бы, чтобы у нас в футбольном плане всё было идеально, включая развитие инфраструктуры, организационных способностей, роста футболистов и тренеров. И самое главное — здоровья!» — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, российский специалист возглавляет самарский клуб с лета 2020 года. После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место.

В следующем матче после возобновления РПЛ подопечные Осинькина сыграют с «Ростовом». Эта встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.