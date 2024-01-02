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«Ни минуты покоя». Эмилиано Мартинес рассказал о тренировках Эмери в «Астон Вилле»

«Ни минуты покоя». Эмилиано Мартинес рассказал о тренировках Эмери в «Астон Вилле»
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Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал о тренировках в английском клубе под руководством испанского специалиста Унаи Эмери.

«У него очень интенсивные тренировки. Да и вообще, он интенсивен во всём. В общении, в командных брифингах, нам нет ни минуты покоя», — приводит слова Мартинеса ITASportPress.

«Астон Вилла» за 2023 год одержала больше домашних побед (17) и набрала на родном стадионе больше очков (53) в чемпионате, чем любая другая команда.

На данный момент «Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка после 20 туров. Свой следующий матч в АПЛ бирмингемцы проведут в воскресенье, 14 января. Команда Эмери на выезде встретится с «Эвертоном» в рамках 21-го тура. Начало игры — в 17:00 мск.

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