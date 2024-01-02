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Микель Артета высказался о планах «Арсенала» на зимнее трансферное окно

Микель Артета высказался о планах «Арсенала» на зимнее трансферное окно
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах лондонского клуба на зимнее трансферное окно.

«Я хочу, чтобы игроки, которые прошли с нами этот путь – половину сезона – продолжили работать с нами. Вот и всё», – приводит слова Артеты talkSPORT.

Напомним, 31 декабря прошёл матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. «Фулхэм» победил «Арсенал» со счётом 2:1.

После результата этой встречи «Фулхэм» набрал 24 очка за 20 матчей и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и остался на четвёртой строчке. «Канониры» упустили возможность закончить 2023 год на первом месте в таблице АПЛ.

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