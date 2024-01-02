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Тренер Португалии Мартинес рассказал, чем его шокировал Криштиану Роналду

Тренер Португалии Мартинес рассказал, чем его шокировал Криштиану Роналду
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о капитане национальной команды Криштиану Роналду.

«Криштиану, прежде всего, счастлив. Что меня шокировало, так это то, насколько нов его подход к футболу: человек в 38 лет приходит на тренировку и хочет выиграть в каждом упражнении, в каждом рывке. И при этом он уходит с тренировки последним», — приводит слова Мартинеса The Times.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами. Следом за португальцем идут Гарри Кейн («Бавария», Германия), на счету которого 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), также забивший 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), который забил 50 голов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

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