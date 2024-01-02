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Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал поражение в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение команды в матче английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:4).

«Игроки отдали все силы. Я уверен, что со временем мы получим нужные результаты», — приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, 1 января проходил матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 4:2.

На данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 45 очков. В чемпионате Англии команда не проигрывает на протяжении 13 матчей. «Ньюкасл» располагается на девятой строчке с 29 очками.

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