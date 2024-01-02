Салах отреагировал на победу «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу команды в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2).

«Это отличный результат по итогам очень интенсивной игры. Мы должны сохранять спокойствие и играть подобным образом в каждом матче. Мы верим в то, что можно выиграть титул. Надо работать на тренировках и выражать это на поле», — приводит слова Салаха BBC.

Напомним, 1 января проходил матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 4:2.

На данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 45 очков. В чемпионате Англии команда не проигрывает на протяжении 13 матчей.

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