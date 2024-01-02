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«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» проявляют интерес к Рафаэлю Варану

«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» проявляют интерес к Рафаэлю Варану
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может покинуть английский клуб.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, 30-летним французским футболистом интересуются саудовские клубы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Рафаэль Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

«Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе «красных дьяволов» 31 очко за 20 игр чемпионата.

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