Менеджер мюнхенского отеля рассказал о поведении Гарри Кейна

Менеджер мюнхенского отеля, в котором проживал нападающий «Баварии» Гарри Кейн, высказался о футболисте.

«Он был одним из самых простых гостей, которые у нас когда-либо были. Мы делали что-то особенное только для детей. Например, мы ставили вигвам в комнате, чтобы они могли играть. Им также было разрешено эксклюзивное пользование бассейном на террасе на крыше. Но Гарри не просил для себя никаких экстравагантных желаний. Когда мы приготовили для него большую шоколадную «Альянц Арену», она вернулась в кондитерскую нетронутой. Наверное, для него там было слишком много сахара. Кейны не прятались. Они были очень открытыми, очень доступными.», — приводит слова менеджера Goal.

Кейн перешёл в «Баварию» в августе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 110 млн.

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