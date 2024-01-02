Экс-вратарь «Реала» предлагал свои услуги клубу после травмы Куртуа, но получил отказ

Экс-вратарь «Реала» Кейлор Навас предлагал свои услуги бывшему клубу после того, как Тибо Куртуа получил серьёзную травму, сообщает Marca.

Однако «сливочные» отказались от этого варианта и работали над подписанием Кепы Аррисабалаги, который был основным кандидатом с самого начала.

Напомним, костариканец выступал за мадридцев с августа 2014-го по сентябрь 2019-го, после чего перешёл в «ПСЖ», которому принадлежит и сейчас.

За это время он пропустил 159 голов в 162 матчах, 52 встречи сыграл «на ноль».

Напомним, вместе с клубом Кейлор Навас выиграл три подряд титула Лиги чемпионов, чемпионат Испании, суперкубок страны и три Суперкубка УЕФА. Недавно сообщалось, что Навас недоволен недостатком игровой практики в нынешнем клубе.

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