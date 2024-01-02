Клуб Серии А хочет приобрести Бонуччи. Ранее игрок выступал за «Ювентус»

Защитник «Униона» (Берлин) Леонардо Бонуччи интересен «Дженоа», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «грифоны» запрашивали информацию по игроку. Сам же 36-летний футболист хочет покинуть немецкую команду и вернуться в чемпионат Италии, чтобы побороться за право попасть в состав сборной на чемпионат Европы – 2024.

Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Рому», однако позже клуб отказался от трансфера из-за давления со стороны болельщиков. Фанаты команды не хотели видеть в составе «Ромы» бывшего игрока «Ювентуса».

Бонуччи перешел в «Унион» из «Ювентуса» в сентябре 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает итальянца в € 1,5 млн.

В нынешнем сезоне Бонуччи провел на поле 10 матчей (723 минуты) и забил 1 гол.

После 18 туров «Дженоа» занимает 13-е место в Серии А с 20 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (45 очков).