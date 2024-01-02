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Гарри Кейн — лучший игрок 2023 года по системе «гол+пас» в топ-5 лигах Европы

Гарри Кейн — лучший игрок 2023 года по системе «гол+пас» в топ-5 лигах Европы
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим игроком 2023 года в топ-5 европейских лигах по количеству результативных действий.

У англичанина суммарно 45 голов и ассистов, первую часть года он ещё провел в «Тоттенхэме».

По 39 результативных действий имеют Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Мохамед Салах («Ливерпуль»), они делят второе место. У Эрлинга Холанда («Манчестер Сити») – 38.

34 у Лаутаро Мартинеса («Интер») и Антуана Гризманна («Атлетико»), 33 у Луи Опенда («Ланс»/«Лейпциг»), 32 у Олли Уоткинса («Астон Вилла»).

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» в августе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 110 млн.

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