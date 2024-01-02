Игроки «Реала» в разговоре с Анчелотти сделали выбор между Луниным и Кепой

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обсудил с командой игру голкиперов Кепы Аррисабалаги и Андрея Лунина, сообщает Defensa Central.

По данным источника, игроки сказали ему, что Лунин, вероятно, сейчас находится в своей лучшей форме и превосходит Кепу. Этот ответ усилил сомнения итальянца по поводу того, кто будет основным голкипером, пока не поправится Тибо Куртуа.

Ранее ряд источников сообщали, что Анчелотти выбрал Кепу в качестве основного вратаря до конца сезона. Но, по данным Marca, сейчас у испанца лёгкое недомогание, из-за чего он пропустит следующую игру с «Мальоркой».

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в четырёх матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.