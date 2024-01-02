Килиан Мбаппе с 1 января может подписать предварительный контракт с любой командой

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с 1 января вступил в последние шесть месяцев контракта со своим клубом.

Теперь он может подписывать предварительные соглашения с любыми другими командами, чтобы летом перейти туда как свободный агент.

Le Parisien ранее сообщал, что за Мбаппе будут бороться «Реал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» сообщил 25-летнему нападающему, что если он хочет присоединиться к «сливочным», то должен принять решение о подписании с ними контракта до середины января 2024 года.

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