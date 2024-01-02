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Рафаэль Леау сравнил себя с Роналду, назвав португальца эгоистом

Рафаэль Леау сравнил себя с Роналду, назвав португальца эгоистом
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Вингер «Милана» Рафаэль Леау рассказал, кто является его кумирами в мировом футболе.

«Мой кумир — Криштиану Роналду. Хочу ли я быть похожим на него и Мбаппе? Я могу достичь этого, но я не эгоист. Я могу забивать голы, но если я могу отдавать передачи, я делаю это. На таких уровнях все решают цифры, потому что у Мбаппе, Холанда и Месси они говорят сами за себя. Когда я буду думать так же, как они, я выйду на этот уровень», — приводит слова Леау AS.

Леау перешёл в «Милан» из «Лилля» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила € 49,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Леау в € 90 млн.

В нынешнем сезоне Леау провёл 20 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

После 18 туров «Милан» занимает 3-е место в Серии А с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (45 очков).

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