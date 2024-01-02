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Головко: украинские футболисты за границей — это актёры, работающие в других театрах

Головко: украинские футболисты за границей — это актёры, работающие в других театрах
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Главный тренер украинского «Диназа» Александр Головко в интервью высказался по поводу украинских футболистов, играющих за границей.

«Кого из наших футболистов в Европе смотрю? Да всех. Понятно, что АПЛ – на первом месте. Это витрина, там всё лучшее – скорость, отношение ко всему. Это топчик. Это деньги, но это и специалисты по всем отраслям. Отрадно, что ты с этими игроками работал. Не воспитывал, потому что воспитывали их те тренеры, которые с ними работали с раннего детства до 15 лет. Я был рядом с ними.

И меня радует, что я что-то дал им в качестве тренера, и это работает. Сейчас смотришь на них, как на ребят, прославляющих Украину. Конечно, и за деньги для себя. Это нормально, ничего в этом плохого нет. Они актёры, работающие в других театрах под руководством других режиссеров», — приводит слова Головко ua.tribuna.com.

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