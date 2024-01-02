Экс-игрок «Баварии»: если Кейн когда-нибудь травмируется, у команды будут проблемы

Бывший защитник «Баварии» Юрген Колер рассказал, какие позиции нужно укрепить мюнхенскому клубу в зимнее трансферное окно.

«Зимой они должны подписать кого-то, кто может играть на позиции центрального защитника. Мне больше не нравится Альфонсо Дэвис слева, раньше он был более стабилен. Я также вижу необходимость в правом защитнике и в подстраховке для Гарри Кейна. Кстати, о Кейне: я ошибался на его счет. Я признаю это. Конечно, я знал, что он может забивать голы. Но он ведет за собой всю команду, играет грамотно, видит пространство. Если он когда-нибудь травмируется, у «Баварии» будут проблемы», — приводит слова Колера Kicker.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 95 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в € 110 млн.

В нынешнем сезоне Кейн сыграл 2 матча, забил 25 мячей и отдал 8 голевых передач.

После 16 туров «Бавария» занимает 2-е место в Бундеслиги с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (42 очка).

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