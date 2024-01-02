«Счастливый 2024». Супруга Месси опубликовала семейное фото

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Интер Майами» Леонеля Месси опубликовала в соцсетях семейную фотографию.

«Счастливый 2024», — написала девушка под фотографией.

Фото: Личные соцсети Антонеллы Рокуццо

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» из ПСЖ в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 35 млн.

В сезоне-2022/2023 Месси сыграл 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач.

В 2023 году Месси выиграл чемпионат Франции, Суперкубок Франции и Кубок лиг. А также 36-летний футболист стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Месси выступает за взрослую сборную Аргентины с 2005 года. За этот период он принял участие в 180 матчах во всех турнирах, в которых отметился 106 голами и 56 результативными передачами. В составе аргентинской национальной команды Месси выиграл чемпионат мира 2022 года, а также Кубок Америки — 2021.