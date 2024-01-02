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86 игроков Ла Лиги могут свободно вести переговоры о своём будущем с другими клубами

С нового года 86 игроков Ла Лиги могут свободно вести переговоры о своём будущем с другими клубами, так как их контракты истекают летом 2024 года, сообщает AS.

По информации источника, больше всего футболистов с заканчивающимися контрактами у «Атлетик Бильбао» — девять (Муньяин, Андер Эррера, Рауль Гарсия, Гурузета, Беренгер, Юри Берчиче, де Маркос, Ноласкоайн, Дани Гарсия).

Далее идёт «Вильярреал» — восемь (Пепе Рейна, Альбиоль, Альберто Морено, Адрия Альтимира, Коклен, Капуэ, Парехо, Моралес), и мадридского «Атлетико» — семь (Коке, Эрмосо, Витсель, Савич, Аспиликуэта, Грбич и Витоло).

«Реал Сосьедад» единственный клуб, у которого нет игроков, у кого бы в июне закончился контракт.

После 18 туров «Реал» (Мадрид) лидирует в Ла Лиге с 45 очками. На втором месте расположилась «Жирона» (45 очков). Замыкает тройку «Барселона» (38 очков).

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