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Килиан Мбаппе опубликовал поздравление с Новым годом

Килиан Мбаппе опубликовал поздравление с Новым годом
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал поздравление с Новым годом. Он пожелал подписчикам счастья, здоровья и новых достижений.

«Поздравляю всех с Новым годом! Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и новых свершений. 2024-й будет прекрасным годом!» — написал Мбаппе в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» сообщил 25-летнему нападающему, что если он хочет присоединиться к «сливочным», то должен принять решение о подписании с ними контракта до середины января 2024 года.

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