«Пари НН» отдал своего нападающего в аренду узбекскому «Навбахору»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Русланбек Джиянов продолжит карьеру в «Навбахоре», который занял третье место в минувшем розыгрыше чемпионата Узбекистана. Игрок отдан в аренду до 30 ноября 2024 года, информирует официальный сайт нижегородского клуба.

«Успехов в новом клубе, Русланбек!» — написала пресс-служба «Пари НН».

Стоит отметить, что Джиянов практически не получал игровой практики в «Пари Нижний Новгород». В нынешнем сезоне он провёл за команду всего один матч — вышел на замену в игре Кубка России со «Спартаком». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в € 400 тыс. Джиянов является воспитанником «Пахтакора». До перехода в «Пари НН» он выступал за узбекский «Олимпик».