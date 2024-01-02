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«Пари НН» отдал своего нападающего в аренду узбекскому «Навбахору»

«Пари НН» отдал своего нападающего в аренду узбекскому «Навбахору»
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Русланбек Джиянов продолжит карьеру в «Навбахоре», который занял третье место в минувшем розыгрыше чемпионата Узбекистана. Игрок отдан в аренду до 30 ноября 2024 года, информирует официальный сайт нижегородского клуба.

«Успехов в новом клубе, Русланбек!» — написала пресс-служба «Пари НН».

Стоит отметить, что Джиянов практически не получал игровой практики в «Пари Нижний Новгород». В нынешнем сезоне он провёл за команду всего один матч — вышел на замену в игре Кубка России со «Спартаком». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в € 400 тыс. Джиянов является воспитанником «Пахтакора». До перехода в «Пари НН» он выступал за узбекский «Олимпик».

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