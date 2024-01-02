Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Первая любовь». Кокорин выложил таинственный пост на Новый год

«Первая любовь». Кокорин выложил таинственный пост на Новый год
Комментарии

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин выложил таинственный пост в своих соцсетях на Новый год.

Публикация футболиста состоит из двух фотографий. На первой запечатлён он, а на второй — надпись «First Amore», что переводится как «первая любовь».

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Кокорин принял участие в 15 матчах за «Арис» во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе «Ариса» россиянин выступает на правах аренды. Полноценный контракт Кокорина принадлежит итальянской «Фиорентине». Однако тренерский штаб «фиалок» не рассчитывает на Александра, поэтому форвард уже второй сезон подряд играет в чемпионате Кипра на правах аренды.

Материалы по теме
Кокорин и Оздоев — двое россиян, которые забили голы на групповом этапе еврокубков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android