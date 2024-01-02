«Первая любовь». Кокорин выложил таинственный пост на Новый год

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин выложил таинственный пост в своих соцсетях на Новый год.

Публикация футболиста состоит из двух фотографий. На первой запечатлён он, а на второй — надпись «First Amore», что переводится как «первая любовь».

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Кокорин принял участие в 15 матчах за «Арис» во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе «Ариса» россиянин выступает на правах аренды. Полноценный контракт Кокорина принадлежит итальянской «Фиорентине». Однако тренерский штаб «фиалок» не рассчитывает на Александра, поэтому форвард уже второй сезон подряд играет в чемпионате Кипра на правах аренды.